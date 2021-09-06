В РК стартует бесплатное тестирование способностей школьников

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 1 октября школьники 10-11 лет смогут пройти бесплатное тестирование на выявление способностей. В октябре этого года во всех регионах страны стартует проект «Служба Qabilet», направленный на раннее выявление способностей среди детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Фонд Нурсултана Назарбаева.

Служба Qabilet запускается в пилотном режиме по всей стране, на первом этапе участвовать в проекте смогут школьники 10-11 лет. На следующих этапах будут охвачены дети подросткового возраста.

Проект реализуется в рамках инициативы Елбасы «Ел Үміті», организатор КФ «Академия Елбасы» при поддержке Министерства образования и науки Республики Казахстан.

Цель проекта – создание национальной системы диагностики способностей и профессиональной ориентации школьников, а также организация службы сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи для реализации их интеллектуального и личностного потенциала.

В Академии Елбасы этот вопрос изучается более года, сегодня совместно с партнерами разработана методика диагностики, где инструментом являются тесты способностей. Диагностика и выявление способностей будут осуществлены онлайн платформу Qabilet ( https://qabilet.elbasyacademy.kz ) Академии Елбасы (примечание: тестирование будет доступно с 1 октября 2021 года) или офлайн на базе региональных центров «Дарын».

Услуга предоставляется на бесплатной основе и будет доступна каждому школьнику. Пройдя тестирование, ребенок в том числе сможет получить профессиональную консультацию специалиста, который поможет определиться с выбором профессии.

«Методика диагностики способностей предполагает использование лучших мировых практик, основанных на современном понимании одаренности и ключевых компетенций XXI века - «4К» (креативность, критическое мышление, коллаборации, коммуникативность)», на первом этапе планируется охватить порядка 50 тыс. школьников 10-11 лет», - сообщила руководитель Центра диагностики и развития детей и молодежи КФ «Академия Елбасы» Гулим Джусупова.

На сегодняшний день Академией Елбасы на базе Фонда Нурсултана Назарбаева в г.Алматы проводятся обучающие семинары по подготовке методистов и психологов, которые будут оказывать услугу на базе региональных центров «Дарын». Всего до конца сентября обучение пройдут около 80 специалистов со всех регионов страны.

Для разработки и адаптирования тестов были привлечены эксперты в области психологической диагностики – Акмарал Сатова, доктор психологических наук, профессор, научный сотрудник Казахского Национального педагогического университета им. Абая, Эльмира Абишева, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник Казахского Национального педагогического университета им. Абая.

На данный момент завершены семинары для 19 сотрудников Центров «Дарын» из Алматинской и Мангистауской области, города Шымкент. Далее будут приглашены сотрудники центров «Дарын» из других регионов.