В РК предлагают предоставить право выбора льготного жилья детям-сиротам в любом регионе страны

НУР-СУЛТАН. ККАЗИНФОРМ - Рассмотреть возможность предоставления выбора жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в любом районе или области страны попросила депутат Мажилиса Парламента РК Алия Абсеметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопрос касается детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По сведениям республиканского банка данных, на сегодняшний день в стране 23 410 таких детей. Из данной категории за 30 лет только 5 723 граждан получили жилье», - сообщила Алия Абсеметова, озвучивая свой депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

В настоящее время, как отметила мажилисмен, они могут получить жилье по очереди только в том населенном пункте, где они прописаны и сами проживают.

«Нужно отметить, что есть те регионы, где активно выдается жилье, но есть также и те, где жилье вообще не предоставляется, так как показатели строительства и выдачи жилья за счет государственного бюджета в областях и внутри одной области между районами разные.Мы народ, который никогда не давал в обиду своих сирот и вдов», - подчеркнула Алия Абсеметова.

Депутат отметила, что в предвыборной программе партии «Nur Otan» «Путь перемен: Достойную жизнь каждому!» мы ставим перед собой цель - обеспечить работой и жильем подростков-cирот после детского дома. Согласно дорожной карте по выполнению предвыборной программы, в период 2021-2025 годы ежегодно данной категории граждан планируется предоставить 20 процентов жилья от общего количества жилья из коммунально-жилищного фонда местных исполнительных органов.

«Как один из способов обеспечения эффективной реализации поставленной цели, считаем, необходимым рассмотреть возможность предоставления выбора жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в любом районе или области страны», - добавила Алия Абсеметова.

Во-вторых, по ее словам, нередки случаи, когда мошенники, пользуясь наивностью и отсутствием близких родственников, отнимали жилье у подростков, воспитанников детских домов.

«Поэтому, чтобы предоставленное жилье не было похищено обманным путем, считаем необходимым установить ограничение на продажу жилья детей-сирот сроком до 5 лет с момента его передачи», заключила депутат.



