В РК планируют установить квалификационные требования к политическим госслужащим

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют установить квалификационные требования к политическим госслужащим. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы Марат Дауешов в ходе презентации проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы» в Мажилисе Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагается к отдельным политическим должностям установить квалификационные требования по решению Президента. В настоящее время к политическим должностям квалификационные требования не устанавливаются. В связи с чем, должность может занять лицо, не обладающее достаточным опытом работы», – сказал М.Дауешов.

По его словам, законопроектом также предлагается оптимизировать конкурсные процедуры – от 3-х этапного конкурсного отбора перейти к 2-х этапному, то есть объединить 2-й внутренний конкурс среди госслужащих всех госорганов и общий конкурс. Это позволит сократить время конкурсных процедур на 14 рабочих дней – с 46 до 32 дней, и повысить оперативность заполнения вакансий.

Далее, как сообщил М.Дауешов, в связи с реорганизацией Агентства по делам госслужбы и образованием Агентства по противодействию коррупции в КоАП предлагается разграничить компетенцию на составление административных протоколов. Также предлагается ввести запрет на увольнение в связи с переходом на другую должность лиц, в отношении которых рассматривается ответственность за коррупционное правонарушение либо совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу.

Аналогичное ограничение в действующем законе предусмотрено для увольнения по собственному желанию и направлено на пресечение увода от ответственности лиц, совершивших правонарушения.

Кроме того, по словам М.Дауешова, законопроектом предусмотрено освобождение от обязательной ротации госслужащих, являющихся многодетными родителями. Данная норма позволит повысить их социальную защищенность. Как правило, наличие четверых и более детей затрудняет переезд. В связи с этим, зачастую многодетным родителям приходится отказываться от занимаемых руководящих должностей, подлежащих обязательной ротации. Законопроектом также предусматривается упразднение кадрового резерва корпуса «А», включение госслужащих в Программу «С дипломом в село», включение периода прохождения специальной проверки в стаж государственной службы.