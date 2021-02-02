В РК освободили недропользователей от обязательства по приобретению казахстанских товаров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году отменено обязательство недропользователей приобретать казахстанские товары. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с завершением пятилетнего переходного периода в текущем году отменено обязательство недропользователей приобретать казахстанские товары. В качестве меры поддержки производителей вводится механизм заключения недропользователями добровольных соглашений по приобретению местных товаров», - сказал Бахыт Султанов.

Министр добавил, что в свою очередь недропользователи получат возможность самостоятельно регулировать закупочную деятельность.

Соответствующие поправки находятся на рассмотрении Мажилиса Парламента.

«Также прорабатываются дополнительные меры. Это создание Реестра товаропроизводителей и добросовестных поставщиков для участия в закупках недропользователей; использование национальных стандартов в закупочных процессах», - добавил Бахыт Султанов.