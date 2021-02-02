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    09:38, 02 Февраль 2021 | GMT +6

    В РК освободили недропользователей от обязательства по приобретению казахстанских товаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году отменено обязательство недропользователей приобретать казахстанские товары. Об этом на заседании Правительства сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с завершением пятилетнего переходного периода в текущем году отменено обязательство недропользователей приобретать казахстанские товары. В качестве меры поддержки производителей вводится механизм заключения недропользователями добровольных соглашений по приобретению местных товаров», - сказал Бахыт Султанов.

    Министр добавил, что в свою очередь недропользователи получат возможность самостоятельно регулировать закупочную деятельность.

    Соответствующие поправки находятся на рассмотрении Мажилиса Парламента.

    «Также прорабатываются дополнительные меры. Это создание Реестра товаропроизводителей и добросовестных поставщиков для участия в закупках недропользователей; использование национальных стандартов в закупочных процессах», - добавил Бахыт Султанов.


    Теги:
    Правительство Правительство РК Экономика
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