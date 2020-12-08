В РК начала работу миссия ОБСЕ по наблюдению за выборами депутатов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель миссии наблюдателей ОБСЕ Ярослав Доманский рассказал, на какие моменты будет уделено большое внимание во время выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы не являются событием, которое продлится всего лишь один день, поскольку есть процессы, которые будут происходить до выборов и после выборов, они являются крайне важными в электоральном процессе. Именно поэтому мы будем охватывать именно эти процессы в рамках нашей миссии», - сказал Ярослав Доманский на пресс-конференции.

Он также напомнил, что данная миссия является одиннадцатой ограниченной миссией ОБСЕ по наблюдению за выборами в Казахстане.

«Первая миссия состоялась в 1999 году и последняя миссия состоялась в июне 2019 года. В прошлом мы стали свидетелями хорошего сотрудничества с заинтересованными сторонами и мы с нетерпением ожидаем продолжения такого сотрудничества по данному событию. Первая встреча состоится сегодня, сразу после этой пресс-конференции по запуску этой миссии с участием министра иностранных дел, а также Центральной избирательной комиссии», - добавил Ярослав Доманский.

Также он рассказал, из каких экспертов будет состоять миссия наблюдателей ОБСЕ за выборами депутатов в Казахстане.

«Данная миссия не будет состоять только лишь из краткосрочных наблюдателей. Будут работать в основном долгосрочные наблюдатели и основная команда из электоральных экспертов, которые прибыли в Нур-Султан два дня назад и будут включать в себя 11 экспертов из десяти стран-участниц. Они являются аналитиками в отношении правовых, электоральных, избирательных, политических вопросов и вопросов СМИ», - сказал Ярослав Доманский на пресс-конференции.

По его словам, эти наблюдатели будут анализировать все важные элементы избирательного процесса.

«В понедельник к нам присоединятся 24 долгосрочных наблюдателя из десяти стран-участниц. После брифинга в Нур-Султане они будут распределены по всей стране. В рамках многонациональных команд, состоящих из двух человек. Это делается для того, чтобы охватить полностью все проходящие избирательные кампании, они останутся в стране и после дня выборов. Мы надеемся, что выборы будут происходить в соответствии со всеми методологиями бюро и мы сможем оценить эти выборы на предмет соответствия с обязательствами ОБСЕ и стандартами, которые связаны с демократическими выборами, а также с казахстанским национальным законодательством», - пояснил Ярослав Доманский.