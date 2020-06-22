В РК число больных с КВИ с симптомами и бессимптомных превысило 27 тысяч человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Департамента профилактики инфекционных заболеваний Национального центра общественного здравоохранения Минздрава РК Жумабек Бекенов рассказал о текущей ситуации с коронавирусом в республике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент зарегистрировано - 27 541 случаев COVID-19, из них бессимптомных – 9 809 человек, симптомных - 17 732 человек. За последние сутки зарегистрировано 1 471 больных, из них 507 с симптомами, 964 – бессимптомных», - сказал Жумабек Бекенов на брифинге в СЦК.

По его словам, 10 962 больных вылечились.

«В стационары помещено 1 868 человек, на домашнем карантине находится – 11 563 человек. Число заразившихся КВИ и находящихся на амбулаторном лечении – 8 472», - добавил Жумабек Бекенов.



