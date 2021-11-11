В РК будут привлекать к ответственности за выезд из города в непогоду в зимнее время

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщил руководитель Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций Департамента по чрезвычайным ситуациям по городу Нур-Султану Эльдор Райымбеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время мы, совместно с АО «НК «Казавтожол» и ТОО «Казахавтодор» рассматриваем возможность привлечения к ответственности жителей, выезжающих из города в зимнее время, не обращая внимания на оповещения о неблагоприятных погодных условиях. Есть такие, что выезжают, несмотря на непогоду и предупреждения. В результате, люди оказываются в чрезвычайной ситуации. То есть, работники дорожной службы будут сообщать о владельцах автомашин, выехавших в метельные дни, далее стражи порядка будут привлекать таких граждан к административной ответственности. Здесь главный вопрос – безопасность людей», – сказал Э. Райымбеков.

По его словам, законодательством такая ответственность предусмотрена. То есть, выезд в непогоду является нарушением правил дорожного движения. Поэтому, будут приниматься меры для привлечения водителей, не обращающих внимания на предупреждения, к ответственности.

Э. Райымбеков отметил также, что это относится лишь к тем, кто выезжает, несмотря на оповещения о неблагоприятных погодных условиях и предостережения сотрудников ЧС и полиции.