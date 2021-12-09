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В РК будет введен новый порядок финансирования судебной системы

9 Декабря 2021 10:39
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В РК будет введен новый порядок финансирования судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК рассмотрен в двух чтениях и принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Законопроект разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законопроектом предусматриваются изменения в части отбора судебных кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. Вместе с тем, изменения направлены на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия», – сказал сенатор Канатбек Сафин, представляя законопроект.

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», принятый сегодня Сенатом, направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Оба законопроекта разработаны в инициативном порядке группой депутатов Парламента.


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#Суды   #Сенат  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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