В РК будет введен новый порядок финансирования судебной системы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Сената Парламента РК рассмотрен в двух чтениях и принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам судебной системы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект разработан в целях приведения действующего законодательства в соответствие с проектом Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Законопроектом предусматриваются изменения в части отбора судебных кадров, а также введение нового порядка финансирования судебной системы. Вместе с тем, изменения направлены на внедрение информационных технологий в процесс отправления правосудия», – сказал сенатор Канатбек Сафин, представляя законопроект.

Конституционный закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», принятый сегодня Сенатом, направлен на совершенствование механизмов формирования судейского корпуса, обеспечение приоритетных направлений проводимой судебной реформы по обеспечению верховенства закона и независимости судебной системы.

Оба законопроекта разработаны в инициативном порядке группой депутатов Парламента.