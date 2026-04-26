В ритме «Таза Қазақстан: ТРК Президента всей командой вышел на субботник в Астане
Телерадиокомплекс Президента принял активное участие в общегородском субботнике, состоявшемся в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан», передает корреспондент агентства Kazinform.
Сотрудники ТРК вышли на уборку закрепленной территории вдоль канала Нура–Есиль, определенного акиматом как одна из зон санитарной очистки. Журналисты, поддержав всенародное движение за чистую и зеленую страну, очистили прибрежную зону и навели порядок в общественном пространстве, что стало вкладом в благоустройство столицы.
К экологическому мероприятию присоединились жители города, представители государственных органов, трудовых коллективов, бизнеса, волонтеры, депутаты маслихата, общественные организации, а также деятели культуры и спорта.
В разных районах столицы велась комплексная уборка: очищались улицы, тротуары и дворы, приводились в порядок городские микрорайоны, ликвидировались несанкционированные свалки. Выполнены сезонные работы по уходу за зелеными насаждениями и озеленению города.
В масштабной экологической акции участвовало более 120 тысяч горожан. Высажено 10 тысяч деревьев, собрано и вывезено более 150 тонн мусора.
Сегодняшний субботник в очередной раз продемонстрировал, что идея чистого двора, района и города становится частью повседневной практики и личного выбора граждан.