В ритме «Таза Қазақстан: ТРК Президента всей командой вышел на субботник в Астане

Сотрудники ТРК вышли на уборку закрепленной территории вдоль канала Нура–Есиль, определенного акиматом как одна из зон санитарной очистки. Журналисты, поддержав всенародное движение за чистую и зеленую страну, очистили прибрежную зону и навели порядок в общественном пространстве, что стало вкладом в благоустройство столицы.

К экологическому мероприятию присоединились жители города, представители государственных органов, трудовых коллективов, бизнеса, волонтеры, депутаты маслихата, общественные организации, а также деятели культуры и спорта.

В разных районах столицы велась комплексная уборка: очищались улицы, тротуары и дворы, приводились в порядок городские микрорайоны, ликвидировались несанкционированные свалки. Выполнены сезонные работы по уходу за зелеными насаждениями и озеленению города.

В масштабной экологической акции участвовало более 120 тысяч горожан. Высажено 10 тысяч деревьев, собрано и вывезено более 150 тонн мусора.

Сегодняшний субботник в очередной раз продемонстрировал, что идея чистого двора, района и города становится частью повседневной практики и личного выбора граждан.