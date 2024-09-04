В Риме молния ударила в античную Триумфальную арку

Во время грозы в Риме молния ударила в Триумфальную арку Константина — античный монумент, возведенный в IV веке нашей эры и расположенный около Колизея, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

Администрация археологического парка Колизей подтвердила, что в результате инцидента небольшая часть арки была повреждена.

В администрации археологического парка уверяют, что «все фрагменты обнаружены и находятся в безопасности».

Как отмечает Reuters, молния попала в арку с южной стороны, где два дня назад начались заранее запланированные реставрационные работы. Теперь экспертам также предстоит восстановить ущерб от молнии, объясняет администрация Колизея.

Триумфальная арка Константина, первого римского императора, принявшего христианство, была возведена в 312 году нашей эры в ознаменование его победы.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери заявил, что эта гроза в Риме «была беспрецедентным явлением».