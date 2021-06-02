В Риге открылась выставка картин особенных казахстанских и латвийских детей
Её организаторами выступили Посольство Казахстана в Латвии, Департамент культуры Рижской Думы, Казахстанский общественный благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Аялаган алакан» и Латвийская ассоциация детей с ограниченными физическими возможностями (LBAKT).
Как отметили организаторы проекта, его целью является демонстрация того, что, несмотря на любые трудности, возможности таких детей на самом деле безграничны, а сами они способны вносить достойный вклад в жизнь своих обществ, в сближение культур и народов.
Экспозиция, состоящая из 60 рисунков, доступна на сайте и аккаунтах Департамента культуры Рижской Думы в социальных сетях.
Фонд «Аялаган алакан» ранее организовал подобные выставки в сотрудничестве с Посольствами Казахстана в Индии и ОАЭ и в настоящее время работает над проведением новых мероприятий для ознакомления международной общественности с творчеством юных казахстанцев с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями.