В Риге открылась выставка картин особенных казахстанских и латвийских детей

РИГА. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий, посвящённых Международному дню защиты детей и 30-летию Независимости Республики Казахстан, в онлайн-режиме открылась художественная выставка работ юных казахстанцев и латвийцев с ограниченными возможностями «Мир глазами детей». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Её организаторами выступили Посольство Казахстана в Латвии, Департамент культуры Рижской Думы, Казахстанский общественный благотворительный фонд помощи детям с ограниченными возможностями «Аялаган алакан» и Латвийская ассоциация детей с ограниченными физическими возможностями (LBAKT).

Как отметили организаторы проекта, его целью является демонстрация того, что, несмотря на любые трудности, возможности таких детей на самом деле безграничны, а сами они способны вносить достойный вклад в жизнь своих обществ, в сближение культур и народов.

Экспозиция, состоящая из 60 рисунков, доступна на сайте и аккаунтах Департамента культуры Рижской Думы в социальных сетях.

Фонд «Аялаган алакан» ранее организовал подобные выставки в сотрудничестве с Посольствами Казахстана в Индии и ОАЭ и в настоящее время работает над проведением новых мероприятий для ознакомления международной общественности с творчеством юных казахстанцев с ограниченными возможностями и особыми образовательными потребностями.