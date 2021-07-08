В Риге открылась фотовыставка о казахстанской столице

РИГА. КАЗИНФОРМ – 6 июля в центре Риги на площади Ливов открылась фотовыставка о столице Казахстана, приуроченная к Дню города, 30-летию независимости Республики Казахстан и 15-летию установления побратимских связей между Ригой и Нур-Султаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт МИД РК.

Проект реализовало посольство Казахстана в Латвии совместно с Рижской Думой и Акиматом г. Нур-Султан.

Вниманию жителей и гостей Риги представлены фотографии наиболее узнаваемых архитектурных объектов казахстанской столицы, которые стали визитными карточками не только города, но и всей страны.

Приглашенные на церемонию открытия выставки латвийские официальные лица, депутаты Сейма (парламента), деятели культуры и науки, представители академических кругов, бизнес структур, а также СМИ отметили, что столица Казахстана стала важным центром мировой политики, экономики, науки, культуры и спорта. Город Нур-Султан является один из самых быстрорастущих мегаполисов на всем Евразийском пространстве. Установление побратимских связей между столицами двух государств придало дополнительный импульс развитию казахстанско-латвийских отношений.

Выставка продлится до 18 июля.