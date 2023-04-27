В Риддере назначили исполняющего обязанности акима

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - Исполняющим обязанности градоначальника стал заместитель акима Дархан Косантаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Устинка.Live».

Напомним, аким Риддера Дмитрий Анатольевич Горьковой скоропостижно скончался 21 апреля 2023 года.

Косантаев Дархан Дауренбекович родился 4 октября 1991 года в селе Каратогай Курчумского района Восточно-Казахстанской области. Закончил Восточно-Казахстанский Государственный Технический университет имени Д. Серикбаева, факультет экономики и менеджмента, квалификация «бакалавр финансов»; КазГЮИУ в городе Семей, квалификация «бакалавр права».

11.2013-01.2014 год работал исполняющим обязанности главного специалиста в аппарате акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района», затем главным специалистом в аппарате акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района, в 2015 г. - главным специалистом в отделе физической культуры и спорта Шемонаихинского района, а затем в отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Шемонаихинского района.

2015-2017 - руководитель отдела поселковой инфраструктуры в ГУ «Аппарат акима поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района».

2017- 2020 заведующий сектором бухгалтерского учета и отчётности, управления и мониторинга коммунальной собственностью в отделе финансов Шемонаихинского района, затем руководитель отдела финансов Шемонаихинского района.

2020-2021 - руководитель отдела по управлению персоналом в аппарате акима города Риддера.

2021-2022 - руководитель аппарата акима города Риддера.

2022 - до настоящего времени - заместитель акима города Риддера.