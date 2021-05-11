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    10:05, 11 Май 2021 | GMT +6

    В Риддере ликвидирован пожар в жилой зоне, в лесу тушение продолжается - ДЧС ВКО

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    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - По результатам облета лесного пожара в лесной зоне близ Риддера открытого горения не наблюдается. Об этом сообщили в Департаменте по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «11 мая в 7 часов 00 минут в поселке Лесхоз объявлена ликвидация пожара в жилой зоне и хозяйственных постройках. Тушение в лесной зоне продолжается. По результатам облета открытого горения не наблюдается. Идет тление стволов деревьев. Всего в тушении задействованы около 500 человек личного состава и 69 единиц техники: ДЧС ВКО, лесников, местных исполнительных органов и сотрудников полиции. В результате пожара погиб один человек, пострадавших - двое», - сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области.

    Отметим, ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию с крупным лесным пожаром, охватившим жилые дома в Риддере. Глава государства взял на контроль обеспечение помощи погорельцам.

    По линии скорой помощи стало известно о том, что из поселка Лесхоз поступили двое пострадавших мужчин, 1949 и 1980 года рождения, которые с ожогами доставлены в местную больницу, в отделение реанимации. Сотрудники полиции обнаружили на пригорке обгоревший труп женщины, 1948 года рождения, обстоятельства и данные уточняются.




    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Главная Происшествия
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