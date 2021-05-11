В Риддере до конца лета построят новые дома для пострадавших от пожара жителей

РИДДЕР. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с жителями Риддера, пострадавшими от пожара, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов сообщил, что до конца августа погорельцы получат ключи от новых домов. Пять строительных компаний возведут по семь домов в новом микрорайоне Ботаника, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Пожар, вчера внезапно охвативший лес и поселок Лесхоз города Риддера, нанес серьезный ущерб. Местные власти экстренно эвакуировали жителей поселка, обеспечив их питанием и кровом. Власти региона разработали алгоритм действий для скорейшего возвращения погорельцев к нормальной жизни. На 59 участках, оказавшихся в зоне пожара, 31 дом уничтожен полностью. К домам, которые уцелели, помогут расчистить дорогу, вечером восстановят электроснабжение.

Здесь уже работают комиссии, которые подсчитывают ущерб, консультируют людей по вопросам восстановления документов.

Аким области Даниал Ахметов в ходе встречи с жителями сообщил, что восстанавливать уничтоженные дома не будут. Все пострадавшие бесплатно получат жилье площадью 80 кв.м. в новом микрорайоне ближе к центру города с водопроводом и приусадебным участком.

«Планировалось купить недостроенный большой 9-ти этажный дом, однако, он 1996 года постройки, в черновой отделке и без необходимых коммуникаций. Владелец за квадратный метр просит 179 тысяч тенге. Тогда как, новые дома в частном секторе обойдутся бюджету в 160 тысяч тенге за квадратный метр. Жители получат их бесплатно. Уже сегодня архитектор города сделает разбивку на 35 домов, строительство начнется в ближайшие дни. Стройматериалы предоставляет кирпичный завод Семея. Даниал Ахметов в ходе встречи с жителями, подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев взял ситуацию в Риддере под личный контроль. Аким ВКО еженедельно будет приезжать и контролировать качество застройки и процесс восстановления документов горожан», - сообщили в областном акимате.

Эвакуированные в профилакторий «Казцинка» до конца застройки будут обеспечены бесплатным жильем и питанием. Кроме того, предприятие после оформления банковских карт каждой семье перечислит по одному миллиону тенге.

С целью обеспечения безопасности остальных жителей Лесхоза будет сделана защитная полоса в 50 метров от леса.

Также аким области Д.К. Ахметов посетил больницу, где встретился с лечащим врачом пациентов, которые получили ожоги во время пожара. Сюда уже для помощи местным врачам прибыли специалисты из областного центра. Решается вопрос о транспортировке в Усть-Каменогорск пострадавшего со средней степенью тяжести. Второй пациент пока находится в тяжелом состоянии и будет получать лечение в Риддере при консультации ведущих медиков Восточного Казахстана.