В РФ зафиксировали максимумы по числу выздоровевших и умерших из-за коронавируса за сутки

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число смертей из-за коронавируса в России обновило максимум - в четверг стало известно о 439 умерших за минувшие сутки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Днем ранее в стране зарегистрировали 432 летальных исхода из-за новой инфекции. В общей сложности, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии умерли 32 032 пациента, или 1,72% всех заразившихся.

Летальность новой болезни в России ниже, чем во многих других странах: так, в США она составляет около 2,32%, в Бразилии - 2,84%, в Великобритании - 4%, а в Мексике - 9,78%. Однако сводки федерального оперативного штаба не учитывают уточненную статистику за предыдущие месяцы, а также случаи, когда коронавирус стал сопутствующей, а не основной причиной смерти.

За сутки в России выписали 18 811 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это новый максимум за время пандемии, предыдущий был зарегистрирован в среду - 18 616 выздоровевших. В общей сложности уже вылечились 1 388 168 россиян, следует из данных штаба. Доля выздоровевших растет второй день подряд и уже достигла 74,7%.

Это меньше, чем в Индии, где, по данным властей, вылечили почти 93% заболевших, или Бразилии - там доля выписанных пациентов близка к 91%. Но больше, чем, например, в США (38,4%).