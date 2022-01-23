В РФ за сутки госпитализировали на 37,3% меньше пациентов с коронавирусом, чем днем ранее

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 6 211, что на 37,3% меньше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

При этом в 12 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 63 205, до 11 108 191. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,57%.

Новый штамм «омикрон» зафиксирован в 64 из 85 регионов России, сообщили в штабе. При этом его доля в новых случаях заражения практически не изменилась: на «дельту» пришлось 51,9% заражений, на «омикрон» и другие не доминирующие штаммы - 48,1%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 045, до 10 023 622. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,2% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 758 457, следует из сообщения штаба.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 679, до 326 112. Днем ранее в стране зарегистрировали 681 смерть из-за коронавируса.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,94%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве и Подмосковье

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 17 528 против 16 094 днем ранее, до 2 174 536, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,81%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 73 против 69 днем ранее, до 38 368 (1,76% всех заразившихся). Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 815, до 1 923 786.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 7 056 против 6 400. Всего с начала пандемии в области выявили 693 034 случая заражения.

Количество выздоровевших в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 827, до 616 040, число умерших - на 42, до 13 039.

Ситуация в Санкт-Петербурге

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 9 535 против 8 451 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 921 759 случаев заражения.

Количество выздоровевших в городе увеличилось на 1 196, до 837 467. Число умерших возросло на 65, до 29 416.