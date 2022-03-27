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В РФ анонсировали вакцинацию детей от ковида в рамках исследований на следующей неделе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
27 Марта 2022, 09:40
В РФ анонсировали вакцинацию детей от ковида в рамках исследований на следующей неделе

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Вакцинация детей от шести до 11 лет против коронавируса в рамках проведения клинических исследований запланирована на следующую неделю, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Клинические исследования вакцины, в частности вакцинация от коронавируса детей, начнутся, думаю, со следующей недели. На сегодняшний день детей пока не набрали, пока только определились с организацией, которая имеет право набирать добровольцев, и с клиниками, где будут проходить исследования», - сказал ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет. Ранее Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев.


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