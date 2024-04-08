Более 60 тысяч голов сельскохозяйственных животных передислоцировано на безопасные участки в регионах подтопления. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тысяч голов сельскохозяйственных животных. В том числе по Акмолиниской области — 18,8 тысячи голов, по Костанайской области - 12,9 тысячи голов, по Актюбинской и Атырауской областям — более 10 тысяч голов, по ЗКО — 4,5 тысячи голов, по Карагандинской области — 1,5 тысячи голов, — сказал Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

Вместе с тем, по его словам, не удалось избежать гибели скота.