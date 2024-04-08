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    18:17, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    В результате паводков погибло 5 711 голов скота в семи регионах Казахстана — МСХ

    кони, лошади, скот
    Фото: Максат Шагырбаев/ Kazinform

    Более 60 тысяч голов сельскохозяйственных животных передислоцировано на безопасные участки в регионах подтопления. Об этом сообщил официальный представитель МСХ РК Олжас Тлебалдин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В результате принимаемых мер в регионах подтопления передислоцировано на безопасные участки более 60 тысяч голов сельскохозяйственных животных. В том числе по Акмолиниской области — 18,8 тысячи голов, по Костанайской области - 12,9 тысячи голов, по Актюбинской и Атырауской областям — более 10 тысяч голов, по ЗКО — 4,5 тысячи голов, по Карагандинской области — 1,5 тысячи голов, — сказал Олжас Тлебалдин на брифинге в СЦК.

    Вместе с тем, по его словам, не удалось избежать гибели скота.

    — По оперативным данным, в семи регионах республики количество павших сельхозживотных составило 5 711 голов, в том числе КРС — 1 137, МРС — 4 051, лошади — 457 и другие сельхозживотные, — уточнил Олжас Тлебалдин.

    Теги:
    Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Регионы Животные Происшествия Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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