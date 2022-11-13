Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В результате взрыва в Стамбуле по меньшей мере 4 человека погибли, 38 ранены

13 Ноября 2022, 20:30
В результате взрыва в Стамбуле по меньшей мере 4 человека погибли, 38 ранены
13 Ноября 2022, 20:30

В результате взрыва в Стамбуле по меньшей мере 4 человека погибли, 38 ранены

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Губернатор Стамбула Али Ерликая заявил в воскресенье, что в результате взрыва на пешеходной улице Истикляль есть погибшие и пострадавшие. Как позже уточнили власти, по меньшей мере четыре человека погибли, 38 получили ранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Сегодня, примерно в 16:20 по местному времени на улице Истикляль в районе Бейоглу произошел взрыв. Есть погибшие и раненые. На место происшествия были направлены команды полиции, медиков, пожарных и управления по чрезвычайным ситуациям», - написал политик на своей странице в Twitter.

Ранее о пострадавших сообщил турецкий телеканал TRT. По его данным, причина случившегося в настоящий момент неизвестна.


Новости по теме
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Читайте также
Скончался пострадавший при взрыве котла акмолинской школы кочегар
Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
Последствия взрыва котла котельной школы устраняют в Акмолинской области
Китай изучает возможность проведения в 2023 году форума «Один пояс – один путь»
Фура с текстилем сгорела в Таразе
Halyk Bank уходит с рынка Таджикистана
Два землетрясения произошло в 662 км на юго-восток от Алматы
Первые лицензированные криптомагазины появились в Узбекистане
Новости партнеров
Популярное
1 Определилась победительница конкурса «Мисс Казахстан 2022»
2 Судебный процесс над Каримом Масимовым начался в Астане
3 Перевозивший 20 детей-спортсменов автобус сломался на трассе Астана-Павлодар
4 Каждая шестая беременность в Казахстане заканчивается абортом
5 Фура с текстилем сгорела в Таразе

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору