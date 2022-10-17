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В результате взрыва на угольной шахте в Турции погиб 41 человек
17 Октября 2022, 03:05

В результате взрыва на угольной шахте в Турции погиб 41 человек

АНКАРА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - В результате взрыва на угольной шахте в турецкой провинции Бартын погиб 41 человек. Власти Турции приняли в воскресенье решение временно приостановить работы на шахте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Мы временно приостанавливаем работы на шахте, так как на некоторых участках все еще ведется борьба с пожаром. Мы приостанавливаем производство угля на шахте в Амасре до окончания этих работ. Прокуратура также начала расследование по этому делу», - сообщил журналистам министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Ранее сообщалось, что на угольной шахте в городе Амасра провинции Бартын на севере Турции прогремел мощный взрыв.

Взрыв метана произошел в шахте на глубине 300 метров, во время детонации в ней работали более 90 шахтеров. Пожарным и спасателям удалось ликвидировать возгорание и вызволить большую часть людей из-под завалов. В результате взрыва 41 человек погиб, 58 были спасены.

В субботу в связи с трагедией на шахте Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.


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