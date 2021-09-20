РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:43, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В результате стрельбы в университете в Перми есть погибшие

    None
    None
    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, задержан. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-центре МВД России, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые», - сказали в пресс-центре.

    В МВД добавили, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных структур. «В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», - добавили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ).

    Теги:
    Происшествия Мировые новости Стрельба в Перми Россия
    Сейчас читают
    01:54, 02 Октябрь 2023
    Производство безалкогольных напитков выросло в Казахстане
    01:20, 02 Октябрь 2023
    Казахстан опустился в медальном зачете Азиады
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!