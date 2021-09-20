В результате стрельбы в университете в Перми есть погибшие

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Неизвестный, устроивший стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете, задержан. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-центре МВД России, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня утром в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на территории Пермского государственного национального исследовательского университета слышны звуки выстрелов. По предварительной информации, имеются погибшие и раненые», - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что на место происшествия незамедлительно выехали полицейские и сотрудники других правоохранительных структур. «В результате проведенной операции нападавший задержан сотрудниками полиции», - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный устроил стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета (ПГНИУ).