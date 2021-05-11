В результате стрельбы в школе в Казани пострадали 21 человек и 8 погибли
По данным источника в Минпросвещения республики, пострадавших везут в РКБ и ДРКБ. Всего во время инцидента в школе находилось 714 детей и около 70 сотрудников
«Уже 21 пострадавших везут в РКБ и ДРКБ», - сказал собеседник агентства.
По его словам, сигнал с тревожной кнопки в школе в Казани, где произошла стрельба, поступил в 09:25, стрельба началась в 09:20. В школе на тот момент находились 714 детей, около 70 сотрудников, из них 52 педагога.
Ранее ТАСС сообщали в оперативно-диспетчерском отделе Республиканского центра медицины катастроф о 12 госпитализированных детях и одном взрослом. По данным центра, их доставили в Республиканскую клиническую больницу и больницу №7.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы и сотрудники полиции. Детей эвакуируют из школы, некоторые ученики стали выпрыгивать из окон, спасаясь от стрельбы.
По данным источника ТАСС, одного из стрелявших уже ликвидировали. По предварительным данным, это 17-летний подросток. Второй напавший на школу пока находится в здании.