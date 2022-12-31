В результате схода оползня в Японии рухнули 10 зданий

31 Декабря 2022, 16:21

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В городе Цуруока префектуры Ямагата на северо-востоке Японии в результате схода оползня рухнули десять зданий, два человека числятся в списках пропавших. Об этом передет МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

После схода оползня образовался земляной вал высотой 30 м и шириной 100 м.

Бригады управления пожарной службы Ямагаты занимаются поиском пропавших. В спасательной операции также задействован персонал Сил самообороны Японии (SDF).

Фото: aa.com.tr