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В результате схода оползня в Японии рухнули 10 зданий

31 Декабря 2022, 16:21
В результате схода оползня в Японии рухнули 10 зданий

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В городе Цуруока префектуры Ямагата на северо-востоке Японии в результате схода оползня рухнули десять зданий, два человека числятся в списках пропавших. Об этом передет МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

После схода оползня образовался земляной вал высотой 30 м и шириной 100 м.

Бригады управления пожарной службы Ямагаты занимаются поиском пропавших. В спасательной операции также задействован персонал Сил самообороны Японии (SDF).

Фото: aa.com.tr


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