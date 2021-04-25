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В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека

25 Апреля 2021, 16:38
В результате пожара в больнице Багдада погибли 82 человека

БАГДАД. ТАСС – КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 82 человека стали жертвами пожара в больнице Багдада, еще 110 пострадали. Об этом сообщает в воскресенье новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на заявление официального представителя МВД Ирака генерал-майора Халеда аль-Михна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб унес жизни 82 человек, 110 пострадали, в том числе пациенты и персонал, - говорится в коммюнике. - В числе пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии». Ранее сообщалось о 58 погибших.

Пожар в больнице Ибн аль-Хатыб на юго-востоке Багдада произошел в субботу вечером. Ему предшествовал взрыв в хранилище с кислородными баллонами на втором этаже, где расположена реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Двухэтажное здание выгорело изнутри практически полностью. В тушении было задействовано около 30 пожарных расчетов, посильную помощь оказывали десятки местных жителей. По словам очевидцев, когда вспыхнул огонь, началась паника, люди метались в поисках выходов. Согласно данным Минздрава, из огня спасти удалось более 200 пациентов. Ведомство обещало позднее опубликовать окончательные данные по этому трагическому инциденту.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми уже приказал провести тщательное расследование произошедшего, по всей стране объявлен трехдневный траур. Задержаны главный врач больницы, а также начальник службы безопасности и лица, ответственные за техническое обеспечение госпиталя. Известно, что больница не была оборудована противопожарными системами, а внутренние помещения были отделаны легковоспламеняющимися материалами.


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