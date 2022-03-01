В результате ослабления российского рубля растет давление на финансовый рынок Казахстана – Галымжан Пирматов
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О влиянии на казахстанскую экономику введения санкций на Россию, рассказал председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Казахстан является членом Евразийского экономического союза. Российская Федерация – наш ключевой торговый партнер, на долю которого приходится 42% казахстанского импорта. В этой связи обострение геополитической ситуации и введение санкций против России передается и на нашу экономику. В результате значительного ослабления российского рубля растет давление на финансовый рынок Казахстана», - сказал Галымжан Пирматов.
Глава Нацбанка добавил, что с целью минимизации негативных последствий внешних шоков Национальный Банк реализует пакет мер, который направлен на смягчение рисков существенного роста инфляции, защиту тенговых сбережений и разумное использование золотовалютных резервов страны.
Так, 24 февраля Национальный Банк оперативно принял внеочередное решение по повышению базовой ставки до 13,5%.
«Это решение направлено на снижение давления на национальную валюту и уровень инфляции, а также на сохранность тенговых активов», - пояснил Галымжан Пирматов.
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