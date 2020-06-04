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В результате ножевой атаки в одной из школ Китая ранены ученики и преподаватели
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 40 учеников и преподавателей начальной школы уезда Цанъу городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая получили ранения в результате ножевой атаки, произошедшей утром в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на the paper.cn.
Согласно сообщениям местных СМИ, 50-летний охранник школы по фамилии Ли, вооруженный ножом, напал на учеников и преподавателей учебного заведения. По предварительным данным, около 40 учеников и учителей получили ранения, трое находятся в тяжелом состоянии, включая директора школы и одного из учащихся.
По словам очевидцев, пострадавшие в основном дети дошкольного возраста, преимущественно в возрасте шести лет. После инцидента некоторые раненные были госпитализированы в городскую больницу, находящуюся в более чем десяти километров от места инцидента.
Подозреваемый мужчина в нападении с ножом в начальной школе задержан. Мотивы его действий устанавливаются.
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