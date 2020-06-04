+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 18 °С
Алматы: 31 °С
USD 397.56 EUR 445.94
RUB 5.82 CNY 55.96
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В результате ножевой атаки в одной из школ Китая ранены ученики и преподаватели

4 Июня 2020 11:28
Поделиться:
В результате ножевой атаки в одной из школ Китая ранены ученики и преподаватели

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 40 учеников и преподавателей начальной школы уезда Цанъу городского округа Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая получили ранения в результате ножевой атаки, произошедшей утром в четверг, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на the paper.cn.

Согласно сообщениям местных СМИ, 50-летний охранник школы по фамилии Ли, вооруженный ножом, напал на учеников и преподавателей учебного заведения. По предварительным данным, около 40 учеников и учителей получили ранения, трое находятся в тяжелом состоянии, включая директора школы и одного из учащихся.

По словам очевидцев, пострадавшие в основном дети дошкольного возраста, преимущественно в возрасте шести лет. После инцидента некоторые раненные были госпитализированы в городскую больницу, находящуюся в более чем десяти километров от места инцидента.

Подозреваемый мужчина в нападении с ножом в начальной школе задержан. Мотивы его действий устанавливаются.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Китай,
Поделиться:

Автор:

Руслан Сулейменов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив