В результате несчастных случаев на производстве в РК погибли 69 работников
Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 79 человек, в Восточно-Казахстанской – 53, в области Абай – 50, в Павлодарской – 46, в Костанайской – 44, в Актюбинской – 40 человек. Также в г. Алматы пострадало 50 человек.
В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8% и в строительной отрасли – 10,6%.
Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились:
- грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3%);
- неудовлетворительная организация производства работ (27,1%);
- нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3%);
- нарушение правил автодорожного движения (8,4%).
Ранее сообщалось, что ежегодно на предприятиях страны получают травмы 2000 человек.