В результате несчастных случаев на производстве в РК погибли 69 работников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По сравнению с прошлогодним периодом производственный травматизм по итогам 6 месяцев снизился на 4%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу данным Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадало 79 человек, в Восточно-Казахстанской – 53, в области Абай – 50, в Павлодарской – 46, в Костанайской – 44, в Актюбинской – 40 человек. Также в г. Алматы пострадало 50 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 21,8% и в строительной отрасли – 10,6%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились:

- грубая неосторожность самого пострадавшего (33,3%);

- неудовлетворительная организация производства работ (27,1%);

- нарушение правил безопасности и охраны труда (9,3%);

- нарушение правил автодорожного движения (8,4%).

Ранее сообщалось, что ежегодно на предприятиях страны получают травмы 2000 человек.