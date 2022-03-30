В результате ДТП в Тобыле погиб пешеход

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Три машины столкнулись по улице Ленина в городе Тобыле, погиб пешеход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, 20-летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при манёвре обгона совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56-летний водитель.

«В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода Йети» и наехал на пешехода. 25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте»,- прокомментировали в департаменте.

Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами», - сообщили в ДП.

Полицией начато досудебном расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».