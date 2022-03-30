Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

В результате ДТП в Тобыле погиб пешеход

Автор:  
Жанна Мусабаева
30 Марта 2022, 08:09
В результате ДТП в Тобыле погиб пешеход

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Три машины столкнулись по улице Ленина в городе Тобыле, погиб пешеход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба департамента полиции области, 20-летний водитель автомобиля «Хюндай Акцент» при манёвре обгона совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан», которым управлял 56-летний водитель.

«В результате ДТП «Рено Логан» касательно столкнулся с автомобилем «Шкода Йети» и наехал на пешехода. 25-летний мужчина от полученных травм скончался на месте»,- прокомментировали в департаменте.

Водители и пассажиры автомобилей доставлены в областную больницу с различными травмами», - сообщили в ДП.

Полицией начато досудебном расследование по статье 345 ч. 3 УК РК «Нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека».

Костанайская область   ДТП   МВД РК   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане