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В резиденции Деда Мороза побывали дети из малообеспеченных семей Кокшетау

15 Декабря 2019 09:24
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В резиденции Деда Мороза побывали дети из малообеспеченных семей Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Экскурсию в резиденцию Деда Мороза подарили детям из малообеспеченных семей полицейские Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, ювенальной полицией УП города Кокшетау совместно с инициативной группой и молодежным центром здоровья был организован выезд детей из малообеспеченных семей в резиденцию Деда Мороза.

«Организаторы разработали для детей специальную праздничную программу, а каждая минута дарила настоящее волшебство. Кульминацией мероприятия стала встреча с Дедом Морозом. Дети с радостью написали новогодние письма со своими желаниями, а потом каждому был вручен новогодний кулек и подарок. Радости ребят не было предела, ведь многие из них впервые посетили дом Деда Мороза, к тому же, школьники получили возможность и активно отдохнуть на свежем зимнем воздухе: покататься на собачьей упряжке и на коньках», - рассказали в ведомстве.


Инспектора ювенальной полиции отмечают, что подобные мероприятия служат действенным рычагом в профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.

В управлении полиции уточнили, что подобные акции не единичны. В течение всего года полицейские совместно с заинтересованными ведомствами будут проводить различные благотворительные мероприятия для детей.


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Ключевые слова: Акмолинская область, Общество,
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Автор:

Оксана Матасова

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