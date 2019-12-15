-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 23:41
-
-
-
-
вчера 22:13
-
вчера 22:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
В резиденции Деда Мороза побывали дети из малообеспеченных семей Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Экскурсию в резиденцию Деда Мороза подарили детям из малообеспеченных семей полицейские Кокшетау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как рассказали в пресс-службе департамента полиции региона, ювенальной полицией УП города Кокшетау совместно с инициативной группой и молодежным центром здоровья был организован выезд детей из малообеспеченных семей в резиденцию Деда Мороза.
«Организаторы разработали для детей специальную праздничную программу, а каждая минута дарила настоящее волшебство. Кульминацией мероприятия стала встреча с Дедом Морозом. Дети с радостью написали новогодние письма со своими желаниями, а потом каждому был вручен новогодний кулек и подарок. Радости ребят не было предела, ведь многие из них впервые посетили дом Деда Мороза, к тому же, школьники получили возможность и активно отдохнуть на свежем зимнем воздухе: покататься на собачьей упряжке и на коньках», - рассказали в ведомстве.
Инспектора ювенальной полиции отмечают, что подобные мероприятия служат действенным рычагом в профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних.
В управлении полиции уточнили, что подобные акции не единичны. В течение всего года полицейские совместно с заинтересованными ведомствами будут проводить различные благотворительные мероприятия для детей.
- Поэтический конкурс проходит в Шымкенте
- Победители поэтического конкурса определились в Шымкенте
- Новую «Мисс мира» выбрали в Лондоне
- Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента
- Атырауский молодежный фонд, помогающий больным детям, стал лауреатом премии «Жомарт жүрек»
- День независимости отметили в Атырауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана