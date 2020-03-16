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В режиме онлайн будут обучать основам предпринимательства в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обучение по проекту «Бастау Бизнес» пройдет в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации региональной палаты предпринимателей, предварительно старт проекта был назначен в середине марта.
«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, планируется перевести обучение в онлайн-формат. При улучшении эпидситуации планируется возобновить офлайн-обучение. Сейчас проводится настройка системы», - сообщили в пресс-службе.
Точные сроки участникам проекта сообщат позже.
«Согласно Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в проекте обучения «Бастау Бизнес» могут принять участие безработные, инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью, молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, переселенцы и оралманы», - добавили в пресс-службе.
Для подтверждения статуса необходимо обратиться в центры занятости населения с заявкой на обучение с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Центры занятости выдают направление на обучение.
По информации управления координации занятости и социальных программ, в этом году основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» планируют обучить 950 человек.
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