В режиме онлайн будут обучать основам предпринимательства в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обучение по проекту «Бастау Бизнес» пройдет в онлайн-режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации региональной палаты предпринимателей, предварительно старт проекта был назначен в середине марта.

«Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом, планируется перевести обучение в онлайн-формат. При улучшении эпидситуации планируется возобновить офлайн-обучение. Сейчас проводится настройка системы», - сообщили в пресс-службе.

Точные сроки участникам проекта сообщат позже.

«Согласно Государственной программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» в проекте обучения «Бастау Бизнес» могут принять участие безработные, инвалиды, если по медицинскому заключению состояние их здоровья не препятствует выполнению трудовых обязанностей либо не угрожает их здоровью, молодежь, члены малообеспеченных и многодетных семей, переселенцы и оралманы», - добавили в пресс-службе.

Для подтверждения статуса необходимо обратиться в центры занятости населения с заявкой на обучение с приложением копии документа, удостоверяющего личность. Центры занятости выдают направление на обучение.

По информации управления координации занятости и социальных программ, в этом году основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» планируют обучить 950 человек.