В режиме ЧП: как работают учреждения образования в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как в сфере образования Жамбылской области обеспечивается безопасность и онлайн-обучение учащихся, рассказали в образовательном ведомстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся всех уровней и педагогов со стороны управления образования проводится системная работа по защите населения от инфекции, по профилактике коронавирусной пандемии, - пояснила исполняющая обязанности руководителя управления образования акимата Жамбылской области Жамиля Бекбатырова. - По приказу Министерства образования и науки РК принят ряд мер, касающихся педагогов и учащихся в учреждениях образования по организации учебного процесса. С 16 марта до 5 апреля 230 860 учеников жамбылских школ, которые учатся в 442-х школах области, отправлены на каникулы. При этом 25 178 педагогов области перешли работать на дистанционный режим работы, за пределами образовательной организации. С сегодняшнего дня ограничена работа детских дошкольных учреждений».

До этого дня детские сады в регионе продолжали работать в обычном режиме. Если ребенок не посещал детсад, место за ним сохранялось, и родители сами решали - отправлять ребенка в детский сад или не отправлять. Все дошкольные образовательные учреждения работали в усиленном санитарно-дезинфекционном режиме. Проводили проветривание, влажную уборку, дезинфекцию, кварцевание, утренний осмотр детей при приеме в группу, отметила спикер.

По данным ведомства, в 548 дошкольных учреждениях области воспитываются 57 046 детей. С началом распространения вируса родители старались оставлять детей дома. Так, по данным на 17 марта только 48,7% детей посетили детские сады.

«Для повышения квалификации учителей области, а также с целью оказания методической помощи организованы вебинары, проекты «Школа дистанционного обучения», «Онлайн-мастерская», «Школа заочного обучения», «Осенняя школа», «Зимняя школа». Запущены проекты в YouTube для учителей химии и биологии «Катализатор», для учителей информатики «IT-клуб», для учителей математики и физики «Эврика», для школьных психологов «Мир психологии». А для школьников подготовлены положения областных онлайн-конкурсов. Все дети могут принять участие в конкурсах «Абайды оқы, таңырқа!», «Познание мира», «Юный математик», «Исследуй, ищи, думай», «Читаем вместе», «Найди и читай!», «Labirint-информатика-2020». Можно попробовать свои силы в онлайн-фотовыставках «Мир сказок», областном фестивале «Тюльпаны-2020», областном конкурсе компьютерной графики «Мир сказок», областном фестивале «Моя Родина - Казахстан», - рассказала Жамиля Бекбатырова.

Учащиеся, заинтересованные в этих конкурсах, могут участвовать онлайн через YouTube-канал и другие специальные сайты, указанные в положении, уточнила спикер.

«Детские дома и организации для детей, оставшихся без попечения родителей, работают в штатном режиме. Вход для посторонних строго ограничен. Усилен санитарно-дезинфекционный режим. Проводятся проветривание, 4-5-разовая влажная уборка, дезинфекция. В Центре поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, воспитываются 87 детей, в областном Доме юношества - 43 (18 несовершеннолетних, 25 - старше 18 лет)», - говорит спикер.

В области имеется 100 государственных организаций дополнительного образования, охватывающие 89 684 ребенка, и с 16 марта они приостановили свою работу. Это дворец школьников и юношества, музыкальные, художественные школы, школы искусств и другие организации образования. В области функционируют семь частных организаций (центры развития дополнительного образования), в которых занимаются 3 267 детей. Родителям советуют временно не водить детей в эти центры.

«С 16 марта в 46 организаций технического и профессионального образования (23 государственных и 23 негосударственных) 20 467 детей обучаются по системе дистанционного обучения. Данная система работает через сайт zhambyltipo.kz. На сегодняшний день все колледжи области работают без помех через данный сайт. Студенты, проживающие в общежитиях, возвратились домой. Восемь студентов, оставшихся без попечения родителей, устроены в дом юношества», - отметила исполняющая обязанности руководителя управления образования акимата Жамбылской области Жамиля Бекбатырова.