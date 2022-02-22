В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области не исключают подтопления населенных пунктов в период паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата начальник департамента по чрезвычайным ситуациям Рамиль Камалов отметил, что, с учетом промерзания почвы и сезонного прогноза, в случае быстрого начала весенних процессов паводка не избежать.

«Относительно плоский рельеф и большое количество макропонижений нашей области способствует формированию талого стока и подтоплению населенных пунктов. Уже со следующей недели мы переходим в режим повышенной готовности», - сказал Р. Камалов.

По данным филиала РГП «Казгидромет», показатели осеннего увлажнения почвы по области ниже среднемноголетних значений на 39%, объемы влагозапасов в бассейне реки Есиль – 3,9 млрд кубометров, что около многолетних значений. При этом процесс накопления влагозапасов продолжается.

Глубина промерзания почвы по области составляет 66-151 см, что около прошлогодних значений.

«Наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 79,2%, что меньше значений 2021 года на 10%. Ожидаемый объем стока весеннего половодья по реке Есиль в – чуть более 1 млрд кубометров, что около многолетних значений. По реке Селеты, в Селетинское водохранилище - до 138 млн кубических метров, что тоже около многолетних значений», - добавил Р. Камалов.



