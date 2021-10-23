В режим повышенной готовности переходят с ноября карагандинские спасатели

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Службы Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области с 1 ноября должны перейти на работу в режиме повышенной готовности. В регионе утверждён план мероприятий, в котором предусмотрен весь комплекс мер по защите населения в зимний период. Об этом на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал начальник ДЧС Мурат Катпанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На усиленный контроль будут взяты 590 снегозаносимых участков автодорог области протяжённостью 705 км. Департаментом по ЧС для работы в зимних условиях подготовлено 92 единицы высокопроходимой и инженерной техники. Активно задействуем вездеходы, вахтовые автомобили. С учётом ежегодной практики эту технику рассредоточим по наиболее снегозаносимым направлениям – Темиртау, Осакаровка, Молодёжный, Аксу-Аюлы, Жанаарка», – сообщил спикер.

Также он отметил, что силы и средства органов гражданской защиты готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Но очень важно, чтобы меры безопасности соблюдали и жители.

«При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток. Водителям нужно следить за информацией о состоянии и закрытии автодорог. Она доводится нами через все средства связи», – отметил Мурат Катпанов.