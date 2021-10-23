В режим повышенной готовности переходят с ноября карагандинские спасатели
«На усиленный контроль будут взяты 590 снегозаносимых участков автодорог области протяжённостью 705 км. Департаментом по ЧС для работы в зимних условиях подготовлено 92 единицы высокопроходимой и инженерной техники. Активно задействуем вездеходы, вахтовые автомобили. С учётом ежегодной практики эту технику рассредоточим по наиболее снегозаносимым направлениям – Темиртау, Осакаровка, Молодёжный, Аксу-Аюлы, Жанаарка», – сообщил спикер.
Также он отметил, что силы и средства органов гражданской защиты готовы к реагированию на чрезвычайные ситуации зимнего периода. Но очень важно, чтобы меры безопасности соблюдали и жители.
«При объявлении штормовых предупреждений рекомендуем воздержаться от поездок и походов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток. Водителям нужно следить за информацией о состоянии и закрытии автодорог. Она доводится нами через все средства связи», – отметил Мурат Катпанов.