В рейтинге стран с самым дешёвым бензином Казахстан занял 8-е место из 167

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стоимость казахстанского бензина составляет 170 тенге за литр, что дешевле, чем у соседей — Туркменистана, Кыргызстана, России и Узбекистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еnergyprom.kz.

В рейтинге по наименьшей стоимости бензина Казахстан занял 8-е место среди 167 стран-участниц. Стоимость казахстанского бензина составила 170,2 тг за литр. Открывают рейтинг страны с самым дешёвым бензином — Венесуэла, Иран и Ангола. Замыкает рейтинг Сирия, где стоимость бензина в тенговом эквиваленте достигает 1,1 тысячи за литр.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в декабре 2020 года бензин в Казахстане стоил немногим дороже, чем годом ранее. Так, на 0,8% подорожал бензин АИ-95/АИ-96, до 171,3 тг за литр; на 1,4% — АИ-98, до 190,2 тг за литр; на 2,7% — АИ-92, до 150,6 тг за литр.

За январь–декабрь 2020 года в стране произвели 4,5 млн тонн моторного топлива — почти столько же, сколько в аналогичном периоде годом ранее.

В разрезе регионов наибольший объём производства традиционно пришёлся на Шымкент, где работает ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс»: 2 млн тонн бензина — на 2,6% больше, чем годом ранее. Следом идут Павлодарская (1,4 млн тонн, плюс 5,7% за год) и Атырауская (1 млн тонн, минус 15%) области. В этих регионах работают Павлодарский нефтехимический и Атырауский нефтеперерабатывающий заводы.

Спрос (экспорт плюс реализация на внутреннем рынке) по итогам одиннадцати месяцев 2020 года практически полностью обеспечили отечественные компании. На долю экспорта пришлось 11,7%, против 1% годом ранее. Казахстан отправил на внешние рынки уже 476,7 тысячи тонн бензина.

В денежном выражении экспорт составил 161,8 млн долл. США — в 7,5 раза больше, чем в 2019 году. На страны СНГ пришлось 39,3% экспорта бензина в натуральном выражении. Основными импортёрами казахстанского бензина стали Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. На остальные страны мира соответственно пришлось 60,7% экспорта, основные импортёры среди них — Афганистан, Грузия и Нидерланды.