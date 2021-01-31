10:35, 31 Январь 2021 | GMT +6
В республике 38 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 31 января лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 27 794 человека, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению Covid-19.
На 31 января лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 27 794 человека (16 248 КВИ+ и 11 546 КВИ-), из них в стационарах находится – 6 393 пациента, на амбулаторном уровне – 21 401 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 254 пациента,
в состоянии крайней степени тяжести – 54 пациента;
на аппарате ИВЛ - 38 пациентов.