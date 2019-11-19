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В республиканской экспедиции «Познай свою страну» участвуют 180 человек

19 Ноября 2019 16:20
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В республиканской экспедиции «Познай свою страну» участвуют 180 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице с 18 по 22 ноября проходит республиканская молодежная экспедиция «Познай свою страну», в которой участвуют 180 человек из разных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Организаторы мероприятия - департамент развития межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК, ОО «Алтын Қазына». В рамках программы «Рухани жангыру» состоялась встреча молодежи с известными деятелями страны.

«Наша столица узнаваема старинными музеями, современными архитектурными зданиями. Нур-Султан - город будущего. И эта экспедиция позволит нашей молодежи развить интерес к столице, ознакомиться с ее историей, культурой и географией»,- отметил доктор исторических наук, профессор Марат Абсеметов.

В экспедиции участвуют 180 человек - это члены молодежного крыла этнокультурных объединений, члены РМД «Жанғыру жолы» и сельская молодежь. По мнению молодежи, столица по праву стала одним из главных туристических центров страны. Она славится уникальными зданиями и местами. Студенты отметили те достопримечательности, которые они планируют посетить - монумент «Байтерек», набережную реки Есиль, Дворец мира и согласия. Не менее интересным для них представляется посещение Этноаула, мечетей «Хазрет-Султан» и «Нур-Астана», театра «Астана Опера». В Акмолинской области участники экспедиции намерены побывать на поляне Абылай хана, увидеть величественную скалу Окжетпес, а также посетить археолого-этнографический комплекс «Кумай».

«Мы находимся здесь уже второй день. Наша задача в том, чтобы посетить туристические объекты, сакральные места и музеи столицы в сопровождении гидов»,- добавила студентка колледжа IT технологий Олеся Файзрахманова.

В качестве спикера выступил блогер, журналист Оркен Кенжебек, который поделился личным опытом за семь лет путешествий по миру.

«До поездок за границу я относился ко многим вещам предвзято. Объездив 37 стран, я понял, что книги и интернет недостаточны для познания мира»,- сказал он, отметив большую пользу республиканской молодежной экспедиции «Познай свою страну».



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Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Сакральная география,
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