В республиканском турнире по мини-футболу среди молодых работников культуры победили жезказганцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде впервые прошёл республиканский турнир по мини-футболу среди молодых деятелей культуры ONER CUP, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. Первое место заняла сборная Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Турнир состоялся при поддержке молодёжного крыла Jas Otan и известного в стране шоумена Айбата Никулина. Он прошёл без зрителей с учётом карантинных ограничений.

В соревнованиях участвовали 16 команд из Шымкента, Караганды, Жезказгана, Балхаша, Темиртау, Нур-Султана, Кокшетау, Павлодара, Экибастуза, Талдыкоргана, Костаная, Алматы.

В турнире лидировала сборная Жезказгана. На втором месте оказались талдыкорганцы и на третьем – балхашцы.

Кроме того, были определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший игрок», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший гол». Все они были награждены специальными кубками, медалями и дипломами.

По словам организаторов, следующий турнир планируется провести в Жезказгане – городе победителей.