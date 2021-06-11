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    04:00, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    В республиканском турнире по мини-футболу среди молодых работников культуры победили жезказганцы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде впервые прошёл республиканский турнир по мини-футболу среди молодых деятелей культуры ONER CUP, посвящённый 30-летию Независимости Республики Казахстан. Первое место заняла сборная Жезказгана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Турнир состоялся при поддержке молодёжного крыла Jas Otan и известного в стране шоумена Айбата Никулина. Он прошёл без зрителей с учётом карантинных ограничений.

    В соревнованиях участвовали 16 команд из Шымкента, Караганды, Жезказгана, Балхаша, Темиртау, Нур-Султана, Кокшетау, Павлодара, Экибастуза, Талдыкоргана, Костаная, Алматы.

    В турнире лидировала сборная Жезказгана. На втором месте оказались талдыкорганцы и на третьем – балхашцы.

    Кроме того, были определены победители в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший игрок», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», «Лучший гол». Все они были награждены специальными кубками, медалями и дипломами.

    По словам организаторов, следующий турнир планируется провести в Жезказгане – городе победителей.


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