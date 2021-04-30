В республиканском Совете ветеранов газовой отрасли РК новый руководитель

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло заседание общественного объединения «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли», на котором был избран новый председатель. Им стал Ерканат Темирханов, чью кандидатуру единогласно поддержали все участники Совета, передает МИА «Казинформ».

В газовой отрасли Е. Темирханов работал с 2009-го года. С 2015 года занимал должность заместителя генерального директора по трансформации и развитию АО «КазТрансГаз», затем советника председателя правления.

Имеет большой опыт работы в коммерческих структурах, научных учреждениях, а также на госслужбе.

ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» создано в 2016 году, его филиалы работают в Нур-Султане, Алматы и еще в 8 регионах Казахстана. Основной задачей организации является привлечение ветеранов к активной общественной жизни, защита прав заслуженных работников отрасли, содействие в решении социально-бытовых проблем, обмен опытом и профессиональными навыками.

Совет ветеранов также принимает активное участие в работе научно-технических советов, в процессах разработки и обсуждения отраслевых нормативных правовых актов, стандартов и тарифов, представляет интересы газовой отрасли в госорганах.

Большую работу ветераны-газовики проводят по разъяснению населению вопросов газификации, участвуют в экспертных советах, органах местного самоуправления, различных общественных организациях.