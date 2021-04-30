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    12:07, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    В республиканском Совете ветеранов газовой отрасли РК новый руководитель

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло заседание общественного объединения «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли», на котором был избран новый председатель. Им стал Ерканат Темирханов, чью кандидатуру единогласно поддержали все участники Совета, передает МИА «Казинформ».

    В газовой отрасли Е. Темирханов работал с 2009-го года. С 2015 года занимал должность заместителя генерального директора по трансформации и развитию АО «КазТрансГаз», затем советника председателя правления.

    Имеет большой опыт работы в коммерческих структурах, научных учреждениях, а также на госслужбе.

    ОО «Республиканский совет ветеранов газовой отрасли» создано в 2016 году, его филиалы работают в Нур-Султане, Алматы и еще в 8 регионах Казахстана. Основной задачей организации является привлечение ветеранов к активной общественной жизни, защита прав заслуженных работников отрасли, содействие в решении социально-бытовых проблем, обмен опытом и профессиональными навыками.

    Совет ветеранов также принимает активное участие в работе научно-технических советов, в процессах разработки и обсуждения отраслевых нормативных правовых актов, стандартов и тарифов, представляет интересы газовой отрасли в госорганах.

    Большую работу ветераны-газовики проводят по разъяснению населению вопросов газификации, участвуют в экспертных советах, органах местного самоуправления, различных общественных организациях.


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