В республиканский бюджет осенью будут внесены корректировки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, когда будут внесены корректировки в республиканский бюджет с учетом поручений Президента, озвученных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Соответствующие корректировки в бюджет 2020 года мы планируем разработать в ближайшее время и ориентировочно в конце сентября и начале октября мы внесем их в Мажилис», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга.

Глава Министерства финансов добавил, что в корректировках будут учтены все поручения Главы государства.

«Все поручения Президента, заложенные в Послании, будут учтены в бюджете этого года и в трехлетнем бюджете на 2021 - 2023 годы», - пояснил Ерулан Жамаубаев.