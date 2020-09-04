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В республиканский бюджет осенью будут внесены корректировки
4 Сентября 2020 11:10
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, когда будут внесены корректировки в республиканский бюджет с учетом поручений Президента, озвученных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Соответствующие корректировки в бюджет 2020 года мы планируем разработать в ближайшее время и ориентировочно в конце сентября и начале октября мы внесем их в Мажилис», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга.
Глава Министерства финансов добавил, что в корректировках будут учтены все поручения Главы государства.
«Все поручения Президента, заложенные в Послании, будут учтены в бюджете этого года и в трехлетнем бюджете на 2021 - 2023 годы», - пояснил Ерулан Жамаубаев.
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