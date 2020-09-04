+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 11 °С
Алматы: 29 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В республиканский бюджет осенью будут внесены корректировки

4 Сентября 2020 11:10
Поделиться:
В республиканский бюджет осенью будут внесены корректировки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил, когда будут внесены корректировки в республиканский бюджет с учетом поручений Президента, озвученных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Названы самые популярные спортивные секции среди столичной молодежи
Как бизнесу приостановить плату за аренду недвижимости Какие налоги будут сокращены в Казахстане 1,6 трлн тенге предусмотрено на реализацию поручений Президента в 2021 году

«Соответствующие корректировки в бюджет 2020 года мы планируем разработать в ближайшее время и ориентировочно в конце сентября и начале октября мы внесем их в Мажилис», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в ходе онлайн-брифинга.

Глава Министерства финансов добавил, что в корректировках будут учтены все поручения Главы государства.

«Все поручения Президента, заложенные в Послании, будут учтены в бюджете этого года и в трехлетнем бюджете на 2021 - 2023 годы», - пояснил Ерулан Жамаубаев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Правительство РК   #Нур-Султан  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив