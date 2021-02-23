В ремонте нуждаются около 500 гидротехнических сооружений в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии гидротехнических сооружений рассказал министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В декабре прошлого года была завершена реализация Дорожной карты, потрачено порядка 42-х миллиардов тенге из республиканского (21,6 млрд.) и местного бюджетов (20,3 млрд.). За четыре года совместно с акиматами регионов проведены инженерно-защитные работы (берегоукрепление, дноуглубление, спрямление русел рек) на наиболее опасных участках рек, очищено более 11 тысяч километров каналов и арычных систем (11,8 тысяч км), свыше 11 тысяч водопропускных сооружений (11 534), расположенных на автомобильных и железных дорогах, возведено порядка 150-ти километров защитных дамб и валов (148 км), отремонтировано 26 гидротехнических сооружений», - сказал Юрий Ильин на заседании Правительства.

При этом, по его словам, из шести тысяч водохозяйственных сооружений требуется ремонт порядка пятисот гидротехнических сооружений.

«В этой связи, Министерству экологии, геологии и природных ресурсов и акиматам регионов необходимо предусмотреть финансовые средства для их ремонта. А также организовать комиссионные обследования бесхозных водохранилищ и плотин (в Актюбинской - 4, Карагандинской - 4, Павлодарской – 1, СКО - 1) и обеспечить их безопасное содержание (в транзитном или накопительном режимах)», - заключил министр.