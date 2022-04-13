В ремонте нуждаются 30% объектов кабельной канализации в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 30% объектов кабельной канализации в Нур-Султане требуют ремонта. Об этом сообщил управляющий директор компании CTS Айдар Адаев, передает корреспонднт МИА «Казинформ».

«Предварительный расчет по разработке и выдаче технических условий на прокладку кабеля в кабельной канализации, а также для проектирования, строительства новых участков кабельной канализации, согласно тарифной смете составляет 15 857 тенге без учета НДС. В связи с тем, что городская кабельная канализация находилась в бесхозном состоянии, на сегодняшний день из 100% переданных объектов кабельной канализации 30 % нуждается в текущем ремонте. Также необходимо оперативное реагирование на заявки службы iKomek по открытым крышкам люков», - отметил в ходе публичных слушаний Айдар Адаев.

По его словам, утвержден перечень работ по текущему ремонту кабельной канализации, в частности, установка люков легкого типа, поднятие горловины, оштукатуривание ввода каналов. Также планируется проведение паспортизации для выявления собственников кабеля, для дальнейшего заключения договора аренды.

Ранее сообщалось, что услуги кабельной канализации не будут оказываться монополистами.