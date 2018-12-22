Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -23 °С
Алматы: -9 °С
USD 371.56 EUR 422.43
RUB 5.56 CNY 53.51
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В реке Урал собрали 5 тонн погибшей рыбы

22 Декабря 2018 14:43 246
Поделиться:
В реке Урал собрали 5 тонн погибшей рыбы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау продолжается расследование причин, повлекших массовую гибель рыбы в реке Урал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Массовая гибель рыбы в Урале: проверяются четыре предприятия
Причину массовой гибели рыбы в Урале назвали в Атырау Расследование массовой гибели рыбы в Урале: вода для населения не опасна

«В настоящее время в регионе работает межведомственная комиссия, в задачу которой входит установление причин гибели рыбы. Одновременно идет сбор и утилизация погибшей и всплывшей рыбы. Ее уже собрано 5 тонн. Работа в этом направлении продолжается», - сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Уточнив, что появившаяся информация о том, что в воде обнаружен аммиак, неверная. Аммиак обнаружен в рыбе.

Напомним, в Атырау в ходе расследования причин массовой гибели рыбы в реке Урал проверяются 4 предприятия, осуществляющих сброс воды в реку. Как сообщил главный государственный инспектор департамента экологии Атырауской области Кайраткали Хайрулла, специалисты проверяют КГП «Атырау су арнасы», АО «Атырауская ТЭЦ», «Урало-Атырауский рыбоводный осетровый завод» и «Атырауский осетровый рыбоводный завод».  

Как ранее сообщалось, в Атырау назвали причину массовой гибели рыбы в Урале. «В отправленных в лабораторию на анализ пробах погибшей в Урале рыбы обнаружен аммиак. В настоящее время выясняется, откуда и в каких объемах это вещество попало в воду», - сообщил руководитель областной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза РК Галымбек Бисенгалиев.  

 

 

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Происшествия, Экология, Атырауская область,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
...
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Архив