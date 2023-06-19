В реке Урал обнаружено тело одного из утонувших братьев

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -Тело одного из утонувших 13 июня в поселке Герлог в реке Урал братьев - подростков обнаружено в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При обследовании подводной акватории реки Урал спасателям удалось обнаружить тело одного из утонувших братьев - подростков. Оно находилось на глубине 12 метров в 20 метрах от места гибели. С 13 июня водолазы оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области проводят подводные спуски на общей площади более 400 кв. метров и на глубине от 2 до 17 метров. Допустимая для общих водолазных работ скорость течения реки составляет 2 м/с, однако в настоящее время скорость течения воды выше - 2,7 м/с. Большое количество посторонних предметов под водой, низкий уровень видимости из-за мутности воды создают проблемы для водолазов», - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

В подводных поисковых работах задействованы 10 спасателей оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области, 4 плавсредства, а также сотрудники департамента полиции и волонтеры.

Два подростка утонули в реке Урал в Атырау.