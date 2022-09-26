В регионы Казахстана отправляются 515 новых школьных автобусов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Год детей во всех регионах страны школьников в селах обеспечивают новыми автобусами для их безопасной перевозки. Всего будет приобретено 515 автобусов для транспортировки детей из одного населенного пункта в другой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства просвещения РК.

Ранее Министерство просвещения неоднократно поднимало вопрос о подвозе детей, и теперь он решен на республиканском уровне. Это позволит обновить автобусный парк сельских школ. Об этом в новом выпуске проекта «Обратная связь» рассказал заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения РК Дулат Жекебаев.

Он ответил на вопрос подписчицы @Асемгүл Орынтай, которая была обеспокоена темой обеспечения автобусами детей в селах.

«Министерство просвещения уделяет большое внимание безопасности подвоза детей. На балансе местных исполнительных органов насчитывается более тысячи автобусов. Подвоз детей организован в тех населенных пунктах, где нет школы или есть только начальные школы. Этот вопрос мы неоднократно поднимали на различных уровнях и даже на заседании МВК при Правительстве. В этом году принято решение за счёт республиканского бюджета закупить 515 школьных автобусов», – рассказал Дулат Жекебаев.

Он отметил, что законодательно финансовые средства для осуществления закупа автобусов направляются акиматам.

«Первые автобусы уже доставлены в Акмолинскую и Актюбинскую области. Это современные автобусы, которые отвечают всем требованиям: есть проблесковые маячки, специальные выдвигающиеся подножки, ремни безопасности, ограничители скорости, опознавательные значки и др.», –сообщил Дулат Жекебаев.

Добавим, что для обеспечения максимальной безопасности перевозки детей в Минпросвещения разработаны и утверждены технические требования к приобретаемому автотранспорту. Это должны быть 20-40- местные автобусы с высокой проходимостью.

Кроме того, транспортные средства должны быть оборудованы детскими сидениями с ремнями безопасности, системой предотвращения оставления детей в салоне, аварийным выходом в задней части салона. Также при перевозке детей в школьном автобусе их должен сопровождать специальный сотрудник, утвержденный приказом директора школы.









Фото: abai.kz















