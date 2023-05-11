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В регионе ЦА и Кавказа Казахстан больше всего повышал базовую учетную ставку

Автор:  
Серик Сабеков
11 Мая 2023, 18:59
В регионе ЦА и Кавказа Казахстан больше всего повышал базовую учетную ставку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Центральные банки Кавказа и Центральной Азии существенно повысили процентную ставку за последние два года. Об этом сообщил заместитель директора Департамента стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Субир Лалл, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центральные банки существенно повысили процентную ставку за последние два года. В частности, некоторые центробанки в регионе стали ужесточать денежно-кредитную политику, чтобы сдерживать инфляцию», - сказал Субир Лалл в ходе презентации доклада Международного валютного фонда «Перспективы региональной экономики: Ближний Восток и Центральная Азия».

По его словам, все центральные банки региона, за исключением Узбекистана, повысили свои учетные ставки.

«С января 2021 года Казахстан больше всего повысил учетную ставку - почти на 775 базовых пункта, тогда как Азербайджан, который фиксировал курс обмена по отношению к доллару, поднял ставку на 250 базовых пункта, а Таджикистан поднял всего лишь на 25 базовых пункта», - уточнил Субир Лалл.

Спикер добавил, что денежно-кредитная политика была достаточно сдержанная или нейтральная в самом начале текущего года.

«В целом финансовая политика стран региона стала более ужесточенной», - резюмировал Субир Лалл.


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