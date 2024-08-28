В региональные кадровые резервы зачислены 505 человек

По инициативе Главы государства впервые проведен отбор в региональные кадровые резервы, направленный на формирование в каждом регионе пула молодых управленцев из числа талантливой молодежи, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Агентства по делам государственной службы.

Отбор в региональные кадровые резервы областей, городов республиканского значения, столицы был организован Агентством по делам государственной службы совместно с местными исполнительными органами в период с февраля по август 2024 года.

Формирование региональных кадровых резервов проводилось с учетом особенностей и приоритетов развития различных регионов в рамках 7 направлений (индустрия и промышленность, экономика и финансы, социальная сфера, ЖКХ и инфраструктура, АПК и земельные отношения, цифровизация и экология).

Конкретные отраслевые направления и количество резервистов определены региональными кадровыми комиссиями.

Этап приема документов проведён с 1 по 31 марта т.г. Всего на сайте проекта зарегистрировалось 11 505 человек, из них допущены к участию 5 354 кандидата.

Этап тестирования на знание законодательства и оценку личных качеств проводился в оффлайн формате в центрах тестирования, расположенных в регионах. К тестированию на знание законодательства было допущено 5 354 человека, к тестированию на ОЛК – 2433 человека.

Этап «Оценка компетенции» проводился методом Ассессмент-центра в офлайн-формате на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в городе Астана. Активная часть Ассессмент-центра проходила с 13 мая по 29 мая т.г.

Всего на данный этап был допущен 1031 кандидат. Явка на Ассессмент-центре составила – 939 человек (94%), не явилось – 62 человека (6,2%).

На этап «Структурированное интервью в региональной кадровой комиссии» было допущено 810 человек.

Интервью проводилось в формате презентации проекта в соответствии с выбранным кандидатом отраслевым направлением.

23-26 августа 2024 года на итоговых заседаниях региональных кадровых комиссий были определены списки кандидатов, включаемых в региональные кадровые резервы.

Всего по результатам отбора, в региональные резервы зачислены 505 человек.

Список лиц, зачисленных в региональные кадровые резервы опубликован на официальном сайте проекта onir.pkrezerv.gov.kz.

Лица, зачисленные в региональный кадровый резерв, могут занять административные государственные должности корпуса «Б» местных исполнительных органов по согласованию с уполномоченным органом или его территориальным подразделением без проведения конкурса.

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