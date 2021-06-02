В регионах страны идет обучение по вопросам госсоцзаказа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития РК совместно с «Консалтинг-Центром «ЗУБР» и ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» инициировало по регионам Казахстана проведение разъяснительных семинаров о вопросах повышения эффективности государственного социального заказа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В целом, семинары проходят в рамках исполнения рекомендаций ІХ Гражданского форума и стратегических сессий («Дней министерства») в областях и городах республиканского значения.

Обучения во всех регионах страны проходят с 1 июня и продлятся до 24 июня 2021 года.

Так, под председательством заместителя председателя КДГО МИОР РК Гульбары Султановой уже прошли семинары для представителей государственных органов городов Нур-Султан, Алматы, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей. Более 40 сотрудникам госорганов даны разъяснения по формированию тем и по соблюдению Стандарта госсоцзаказа.

Напомним, госсоцзаказ является одним из действенных механизмов взаимодействия с НПО. МИОР РК на постоянной основе проводит работу по совершенствованию нормативной базы.

Стоит отметить, что работа в этой сфере реализуется более 16 лет и ежегодно в госсоцзаказе участвует более 300 госорганов различного уровня и более 1000 НПО.

Вместе с тем, проблемы в сфере госсоцзаказа остаются актуальными.

Одним из важных аспектов является повышение компетенции государственных служащих с разъяснением им имеющихся проблемных вопросов механизма осуществления госсоцзаказа.