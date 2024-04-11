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    15:37, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    В регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих тестов - Минпросвещения РК

    учащиеся школа
    Фото: Мухтор Холдорбеов/Kazinform

    По поручению Премьер-министра РК, в регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих тестов. Об этом заявила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - В частности, будут отменены СОР (суммативное оценивание за раздел пройденного материала) и СОЧ (суммативное оценивание за всю четверть) для учащихся Атырауской и Актюбинской областей. Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской (18), Актюбинской (6), Костанайской (2) и Западно-Казахстанской (2) областей, - уточнила Мереке Амангелдыкызы.

    В шести регионах, по ее словам, проведение МОДО (казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое, по данным министерства, позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе) переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская области, СКО и ЗКО).

    - В остальных регионах занятия идут в штатном режиме, - добавила Мереке Амангелдыкызы. 

    Теги:
    Атырауская область Минпросвещения РК Костанайская область Образование Западно-Казахстанская область Актюбинская область Паводки школа
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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