В регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих тестов - Минпросвещения РК

По поручению Премьер-министра РК, в регионах со сложной паводковой ситуацией школьники освобождены от текущих тестов. Об этом заявила официальный представитель Министерства просвещения РК Мереке Амангелдыкызы, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В частности, будут отменены СОР (суммативное оценивание за раздел пройденного материала) и СОЧ (суммативное оценивание за всю четверть) для учащихся Атырауской и Актюбинской областей. Предстоящий мониторинг образовательных достижений обучающихся отменен в 28 школах Атырауской (18), Актюбинской (6), Костанайской (2) и Западно-Казахстанской (2) областей, - уточнила Мереке Амангелдыкызы.

В шести регионах, по ее словам, проведение МОДО (казахстанское национальное исследование качества знаний школьников, которое, по данным министерства, позволяет оценить эффективность учебных программ, выявить сильные и слабые стороны в учебном процессе) переносится с 15 апреля на 22 апреля (Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Костанайская области, СКО и ЗКО).