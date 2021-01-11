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В регионах представленность партий в маслихатах будет достаточно высокой – Ерлан Саиров

Автор:  
Арайлым Мұрат
11 Января 2021, 13:41
В регионах представленность партий в маслихатах будет достаточно высокой – Ерлан Саиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На экспертном обсуждении директор Института евразийской интеграции Ерлан Саиров выразил уверенность в том, что в регионах представленность партий в маслихатах будет достаточно высокой. По его мнению, партии должны воспользоваться этим ресурсом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2016 году, когда состоялись парламентские выборы, в маслихаты прошли представители «Ак жола», «Ауыла» и других партий. Партия «Ауыл» была представлена в солидных маслихатах. Если посмотреть картину сегодняшнего дня, уверен в регионах представленность партий в маслихатах будет достаточно высокой. Наши партии должны воспользоваться этим ресурсом. Очень многие партии просто не пользуются ресурсом маслихатов. У каждой партии есть две миссии. Главная миссия – сохранение независимости страны. Любая организация создается, чтобы укреплять независимость. Вторая миссия – повышение благосостояния населения. А повышением благосостояния можно заниматься, в том числе, и в местных маслихатах», - отметил Ерлан Саиров.

По его словам, в стране была такая проблема, что на областном, региональном уровне отсутствовал политический процесс.

«Региональный аспект становится главным фундаментом. Сейчас политика будет делаться в регионах. У каждой партии должен быть определенный авторитет и электорат», - добавил политолог Ерлан Саиров.


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